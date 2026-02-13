Huanímaro: fortalecer al campo con mayor presupuesto estatal

Huanímaro, Guanajuato.- El municipio de Huanímaro tiene como objetivo incrementar las acciones en apoyo al campo durante el presente año, así como mejorar el presupuesto asignado mediante la concurrencia de recursos con el Gobierno del Estado, informó el director de Desarrollo Rural, Josué Magdaleno.

El funcionario explicó que durante el año pasado se lograron alrededor de 500 acciones y apoyos dirigidos a productores del municipio, cifra que ahora se pretende superar. “Estamos buscando incrementar esos apoyos, llegar de 600 a 700 acciones, de manera concomitante y en concurrencia con el Gobierno del Estado”, señaló.

Magdaleno indicó que para concretar este objetivo se tiene prevista una reunión posterior con la Secretaría del Campo, con la finalidad de afinar proyectos y ampliar el alcance de los programas que se implementarán en beneficio de los productores. Añadió que será más adelante cuando se puedan dar a conocer mayores detalles de estas iniciativas.

En cuanto al presupuesto, detalló que durante el año pasado la inversión total destinada a los programas del área de Desarrollo Rural fue de aproximadamente 4 millones y medio de pesos, y confió en que para este año se pueda incrementar esa asignación, aunque aclaró que será necesario analizar el panorama financiero y esperar la llegada de recursos federales.

“Tenemos que revisar los fondos que llegan a través del Ramo 33, que es un recurso federal destinado a los municipios, para tener un panorama más amplio de lo que vamos a poder hacer”, explicó.

Finalmente, el director abordó el tema de la diversificación de cultivos, al reconocer que desde hace varios años el trigo ha dejado de ser rentable para los agricultores debido a su bajo precio. En ese sentido, destacó que en Huanímaro se han impulsado cultivos alternativos como el garbanzo y el limón, así como otros proyectos productivos, con el fin de ofrecer mejores opciones económicas a los productores del campo.