Abasolo: Historia, Tradición y Desarrollo

Abasolo, Guanajuato.- Historia, Tradición y Desarrollo, así fueron titulados parte de los atributos que le pusieron a la exposición Identidad Abasolense que se presentó en el Museo Miguel Hidalgo de Abasolo.

Como parte del 156 aniversario de la municipalización de Abasolo, el Museo Miguel Hidalgo presentó una exposición fotográfica que mostró algunos de los momentos más emblemáticos que han ocurrido en el municipio, desde tiempos de la revolución, donde algunos pobladores, fueron obligados a participar en el ejército constitucionalista.

“Se trata de un emotivo y revelador recorrido por una línea del tiempo que ilumina los hitos fundacionales, las tradiciones vivas y el proceso ininterrumpido de transformación que han moldeado el alma y el rostro de nuestra querida tierra. A través de imágenes evocadoras, personajes emblemáticos, objetos antiguos y piezas de inestimable valor histórico, esta muestra proyecta con orgullo los lugares, las figuras y los testimonios que conforman la rica herencia histórica y cultural de Abasolo”, señala la presentación de la exposición.