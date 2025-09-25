Huanímaro: Consejo Municipal de Salud atiende necesidades ciudadanas

Huanímaro, Guanajuato.- Este miércoles 24 de septiembre se llevó a cabo la 5ta reunión ordinaria del Consejo Municipal de la Salud (COMUSA), contando con la presencia de la alcaldesa municipal Lic. Laura Villalpando Arroyo y la directora del hospital comunitario la Dra. Georgina Rodríguez Vargas.

En su intervención la presidenta municipal Laura Villalpando Arroyo dijo: “Seguimos avanzando en temas de salud”, exhortando además a las diferentes comisiones a seguir sumando esfuerzos para continuar con la promoción de la salud y el desarrollo de acciones de prevención, promoción y atención médica de la población.

En la reunión se habló de las acciones que se están realizando, en favor de los Huanimarenses, así como de las acciones que faltan por realizar en las diferentes dependencias que forman parte de COMUSA.

Por su parte José Luis Martínez Cendejas habló sobre los problemas de mayor prioridad que cada una de las mesas de trabajo expusieron en la sesión ordinaria anterior, entre las que destacan: Salud Mental, Accidentes Viales, Embarazo en adolescentes, Dengue y alacranismo, atención de adultos mayores, Calidad del agua y Limpieza de espacios públicos.