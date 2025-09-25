Aprueba Ayuntamiento primer Informe de Gobierno de Samantha Smith

Guanajuato, Guanajuato.- En la Sesión Ordinaria realizada en la exestación del ferrocarril, el Ayuntamiento capitalino aprobó por mayoría el documento que avala la realización del primer Informe de Gobierno Municipal que encabeza Samantha Smith. Se realizará el 29 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, en el Auditorio del Estado y al término habrá concierto con grupos musicales.

También avalaron, en este caso por unanimidad, la convocatoria para concesiones a transportistas que ofrezcan servicio de autobuses urbanos y suburbanos de pasajeros. La oposición dio su voto condicionado.

Tras la parte cordial en que se entregaron los premios municipales al deporte, se puso a análisis y votación el dictamen para lanzar la convocatoria para las concesiones que tienen por finalidad mejorar el servicio de transporte urbano y suburbano en el municipio.

La regidora emecista Liliana Preciado Zárate, la petista Olga Durán y los morenistas Fernanda Arellano y Víctor Hugo Larios reconocieron la deficiencia del servicio y manifestaron que votarían a favor como una suma de voluntades, pero que estarían atentos a que el proceso de convocatoria y el posterior otorgamiento de concesiones se realicen de manera transparente y sin irregularidades.

Luego llegó la presentación del documento del Primer Informe de Gobierno de la presidenta municipal, quien lo presentó con un mensaje en el que destacó que se han realizado obras, pero que aún falta camino. A pesar del cuestionamiento, dio su voto a favor del dictamen.

La oposición tomó la palabra y cuestionó a la alcaldesa. Liliana Preciado describió a una ciudad inmersa en la inseguridad, baches y conflictos viales; Víctor Hugo Larios cuestionó aseveraciones de Smith Gutiérrez al señalar que muchas obras presumidas habían sido iniciadas en la administración pasada y concluidas en la actual, además de que se realizaron con recursos estatales y federales.

Finalmente, la mayoría panista y aliados de otros partidos se impuso y el acto de rendición de cuentas fue aprobado.