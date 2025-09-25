Artemis II: NASA anuncia misión tripulada a la Luna, la primera en más de 50 años

La NASA anunció que prevé enviar en febrero de 2026 a un grupo de cuatro astronautas en un viaje de diez días alrededor de la Luna, como parte de la misión Artemis II.

La agencia espacial estadounidense había fijado inicialmente abril del próximo año como fecha límite, pero decidió adelantar el lanzamiento. Esta será la primera misión lunar tripulada en más de cinco décadas.

Artemis II es la segunda fase del programa Artemis, que busca no solo llevar astronautas a la superficie lunar, sino también establecer una presencia a largo plazo en el satélite natural.

“Será un momento importante en la exploración espacial humana”, destacó Lakiesha Hawkins, administradora asociada adjunta interina de la NASA.