“Estrenan” a jefe policiaco con asesinato en Barrio Nuevo

Guanajuato, Guanajuato.- Luego de varios días en el que el encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Mauricio Vázquez, presumiera la detención de poseedores de droga y mujeres que grafiteaban muros, la delincuencia local lo “estrenó” con un asesinato en el Barrio Nuevo, la zona tradicional de producción de cerámica.

Representantes de medios de comunicación le reclamaron a la presidenta municipal, Samantha Smith, que el funcionario no informara oportunamente sobre el hecho.

La agresión ocurrió la madrugada de este martes cerca de la zona donde se encuentra una fábrica de cerámica,

Vecinos de la zona escucharan detonaciones de arma de fuego y llamaron al Sistema de Emergencias 911. Más tarde llegaron unidades policiales y al revisar el rumbo encontraron a un hombre con lesiones de arma de fuego. Pidieron apoyo de paramédicos de Protección Civil, quienes al darle atención a la víctima únicamente confirmaron que ya no vivía.

Elementos de la Policía Vial cerraron calles aledañas para resguardar el escenario del crimen. Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron el levantamiento de los primeros indicios para abrir una carpeta de investigación y así esclarecer el crimen.

El cuerpo de la víctima presentaba siete impactos de bala. El hombre, del que no se proporcionaron más datos, fue trasladado al Servicio Médico Forense en donde se le realizará la necropsia de ley. Con este deceso suman 32 asesinatos en lo que va de la presenta administración.

Reclamos a la alcaldesa

Los reporteros de la fuente de policía reclamaron a la presidenta municipal que el nuevo titular de la corporación no haya informado sobre el hecho con el correspondiente parte informativo.

Samantha Smith dijo que no podía dar más información sobre el tema porque eso correspondía al encargado de despacho de la Secretaría.

En el vecindario, que celebró la Navidad y Año Nuevo en comunidad, optó también por guardar silencio, lo que alimentó la versión extraoficial de que se trataba de un tema vinculado con la venta de droga.