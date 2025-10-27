Hoy habrá más bloqueos de carreteras en la entidad

Guanajuato, Gto.

Este lunes, como parte de la movilización nacional convocada por productores agrícolas de distintos estados del país, podrían registrarse cierres parciales o totales en diversos puntos carreteros del estado de Guanajuato, a partir de las 9:00 horas. Se trata de una manifestación de carácter federal.

El gobierno del estado emitió el anterior aviso preventivo para que las y los automovilistas planifiquen sus traslados y consideren rutas alternas ante posibles afectaciones viales.

Puntos donde podrían registrarse cierres y rutas alternas sugeridas:

Carretera 45 (altura Aldama).

Ruta alterna: carretera 43D (Salamanca–León), en dirección a León para salir a Aguascalientes, o hacia Salamanca para llegar a Irapuato.

Carretera 45 Mexicanos.

Ruta alterna: en el puente de la bajada a San Miguel de Allende, tomar la vía hacia Juventino Rosas o Comonfort para llegar a Guanajuato, León, Silao o San Felipe.

Carretera Celaya–Salvatierra (altura Panales Jamaica)

Ruta alterna: desde Apaseo, tomar el Libramiento Sur de Celaya o la Federal 45, salida a Cortázar, para dirigirse a Jaral del Progreso, Salvatierra, Uriangato o Yuriria.

Carretera Salamanca–Valle de Santiago (altura Jarrón Azul)

Ruta alterna: carretera Valle de Santiago–Huanímaro, entronque Mogotes y salida a carretera Cereso 1000–Salamanca.

También comunica hacia Huanímaro, Cuerámaro y Pénjamo.

Carretera Acámbaro–Salvatierra (altura Glorieta del Caballito).

Ruta alterna: carretera a Tarimoro y Camino Real a Celaya, a la altura de La Noria, para salir hacia Celaya y conectar con el Libramiento Sur rumbo a los Apaseos.

El Gobierno de Guanajuato reitera su respeto absoluto a la libertad de manifestación pacífica y reconoce la legitimidad de las demandas del sector agrícola, que enfrenta retos de alcance nacional.

También expresó en su comunicado su disposición permanente al diálogo, la coordinación y la escucha con las y los productores, con el objetivo de encontrar soluciones que beneficien a la gente y fortalezcan al campo guanajuatense.

A través de la Secretaría de Seguridad y Paz mantendrá presencia preventiva y acompañamiento permanente en los puntos mencionados, para garantizar la seguridad, la movilidad y la tranquilidad de quienes transiten por el estado.

Estos son canales oficiales que emitirán información más inmediata:

@pazgobgente – Secretaría de Seguridad y Paz

@pcguanajuato – Protección Civil Estatal