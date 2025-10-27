Hoy habrá más bloqueos de carreteras en la entidad

El Gobierno del Estado informa sobre lugares afectados y las alternativas

Velio Ortega27 octubre, 2025

Guanajuato, Gto.

Este lunes, como parte de la movilización nacional convocada por productores agrícolas de distintos estados del país, podrían registrarse cierres parciales o totales en diversos puntos carreteros del estado de Guanajuato, a partir de las 9:00 horas. Se trata de una manifestación de carácter federal.

El gobierno del estado emitió el anterior aviso preventivo para que las y los automovilistas planifiquen sus traslados y consideren rutas alternas ante posibles afectaciones viales.

Puntos donde podrían registrarse cierres y rutas alternas sugeridas:

  • Carretera 45 (altura Aldama).

Ruta alterna: carretera 43D (Salamanca–León), en dirección a León para salir a Aguascalientes, o hacia Salamanca para llegar a Irapuato.

  • Carretera 45 Mexicanos.

Ruta alterna: en el puente de la bajada a San Miguel de Allende, tomar la vía hacia Juventino Rosas o Comonfort para llegar a Guanajuato, León, Silao o San Felipe.

  • Carretera Celaya–Salvatierra (altura Panales Jamaica)

Ruta alterna: desde Apaseo, tomar el Libramiento Sur de Celaya o la Federal 45, salida a Cortázar, para dirigirse a Jaral del Progreso, Salvatierra, Uriangato o Yuriria.

  • Carretera Salamanca–Valle de Santiago (altura Jarrón Azul)

Ruta alterna: carretera Valle de Santiago–Huanímaro, entronque Mogotes y salida a carretera Cereso 1000–Salamanca.

También comunica hacia Huanímaro, Cuerámaro y Pénjamo.

  • Carretera Acámbaro–Salvatierra (altura Glorieta del Caballito).

Ruta alterna: carretera a Tarimoro y Camino Real a Celaya, a la altura de La Noria, para salir hacia Celaya y conectar con el Libramiento Sur rumbo a los Apaseos.

El Gobierno de Guanajuato reitera su respeto absoluto a la libertad de manifestación pacífica y reconoce la legitimidad de las demandas del sector agrícola, que enfrenta retos de alcance nacional.

También expresó en su comunicado su disposición permanente al diálogo, la coordinación y la escucha con las y los productores, con el objetivo de encontrar soluciones que beneficien a la gente y fortalezcan al campo guanajuatense.

A través de la Secretaría de Seguridad y Paz mantendrá presencia preventiva y acompañamiento permanente en los puntos mencionados, para garantizar la seguridad, la movilidad y la tranquilidad de quienes transiten por el estado.

Estos son canales oficiales que emitirán información más inmediata:

@pazgobgente – Secretaría de Seguridad y Paz

@pcguanajuato – Protección Civil Estatal

