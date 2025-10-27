Cierra el FIC con un concierto irrepetible de música alternativa

Guanajuato, Gto.

La Alhóndiga de Granaditas se llenó de expresiones que de África a América honran a la rebeldía desde la música. La propuesta del inglés Damon Albarn, con África Express como principal propuesta, constituyó en desfile de inconformidad social y filosófica expuesta en letras e instrumentos.

Fueron casi tres horas de estridencia rítmica, con propuestas “disfuncionales” y alternativas que superó al frío y que dio color a un fin de Festival Internacional Cervantino sin luces finales sobre el cielo guanajuatense y con pocos espectáculos en las plazas y calles.

Los protagonistas

Polímata musical, Albarn es uno de los artistas más prolíficos e influyentes del Reino Unido. Representa una fuerza creativa detrás de más de 40 álbumes, proyectos de banda, discos en solitario, colaboraciones, óperas y bandas sonoras de cine, es cantante y compositor de Blur, Gorillaz y otros proyectos. Ha sido galardonado con seis BRIT Awards, dos Ivor Novello y dos Grammy Awards. Es el cofundador, vocalista principal, instrumentista y compositor de Gorillaz, cerró con su proyecto África Express.

África Express fue creada en 2006 en Mali y ha unido a grandes figuras locales como Toumani Diabaté, Bassekou Kouyaté y Amadou & Mariam, con artistas internacionales como Martha Wainwright, Fatboy Slim y el propio Damon Albarn. A lo largo de los años, el proyecto se ha consolidado como una plataforma global que rompe fronteras y celebra la diversidad a través de la música.

Como es cada show de Africa Express, el de Guanajuato fue irrepetible y ofreció un viaje musical que recorrió la cumbia, el kuduro, la salsa, el hip hop, el soul y el pop para romper barreras entre artistas de diferentes naciones, géneros, generaciones y estilos musicales y presentar un espectáculo ecléctico, con ritmos disímbolos.

Para tal efecto, Damon Albarn, con su gorra de las mexicanísimas Chivas Rayadas del Guadalajara y la bandera tricolor envuelta en su cuello, reunió a más de 60 artistas provenientes de países como Malí, Uganda, Sudáfrica y la República Democrática del Congo. Su intención fue celebrar la diversidad de géneros musicales y la creatividad. Desatcaron Django Django, Moonchild Sanelly, Eme Malafe, Jupiter & Okwess y Nick Zinner, de Yeah Yeah Yeahs.

Por el lado urbano mexicano estuvieron Luisa Almaguer, Ele Mala Fe, Son Rompe Pera. Bruja y Meme del Real, sin olvidar a los oaxaqueños Los Pream, que hicieron de la música istmeña una sinfonía contemporánea.

El concierto prendió a la concurrencia a pesar de las deficiencias del sonido, mal que fue una constante en la Explanada de la Alhóndiga a lo largo del festival.

Hip Hop y rap de Naucalpan e Iztapalapa tuvieron un realce con músicos oaxaqueños de primerísimo nivel y que armaron una banda sinfónica con la mezcla de expresiones instrumentales africanas. El músico inglés hizo un regalo que será inolvidable para quienes lo vieron.

Lástima que terminó

Concluyó el FIC después de más de dos semanas. Los desfiles jarochos y los gaiteros honraron al estado y país invitados. Todavía por la tarde los segundos animaron a la concurrencia con una versión con gaita del “Cielito lindo”.

Entre calles atiborradas atrás quedó el resonar veracruzano, cuya casa fue clausurada por la tarde y tocó a Reino Unido -que decidió no montar su sede formal- hacer la despedida.

Tras más de dos semanas de intensas actividades con la participación de más de 4,500 artistas de 32 países y localidades de México, el festival cerró su edición 53. Tradicionalmente al término del último concierto o espectáculo se anunciaban los próximos invitados. Es otra tradición perdida con la 4T.