Emboscado en la carretera: síndico de Penjamillo es ultimado a balazos

Michoacán.- Cerca de la media noche, mientras conducía por la carretera que lleva a la comunidad del Palmito a Numarán en Michoacán, el síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zarate fue asesinado. Según información extraoficial, regresaba a su hogar luego de dejar a su hija en casa de sus suegros. El militante de MORENA había sido emboscado por hombres armados, que dispararon en múltiples ocasiones hasta quitarle la vida.

El síndico, como cada fin de semana, se dirigía a su domicilio cuando presuntos sicarios lo esperaban en un tramo de la carretera aledaño a La Angostura. Al parecer, esa zona carece de vigilancia, por lo que probablemente facilitaría su ejecución. Roberto Ramírez manejaba un Nissan Tsuru en color guinda.

Las autoridades municipales de Numarán acudieron a la escena del crimen y confirmaron que el morenista se encontraba en el asiento sin signos vitales con varias heridas por las balas. En el lugar, la Fiscalía de Michoacán también se hizo presente para comenzar con las investigaciones correspondientes, además de la SEMEFO para el levantamiento del cuerpo y su posterior necropsia.

Este hecho se suma al asesinato del subdirector de seguridad de Indaparapeo, Víctor Daniel Hernández Castillo, apenas 5 días antes sobre la carretera Indapapapeo-San Lucas.