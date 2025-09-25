“Hoy exigimos al gobierno municipal un alto a la violencia…” colectivo Hasta Encontrarte

Irapuato, Guanajuato.- “Hoy exigimos al gobierno municipal un alto a la violencia, este mes ha sido sumamente violento, desapariciones, asesinatos, ataques armados”, así lo escribieron integrantes del colectivo Hasta Encontrarte, luego de la serie de asesinatos y personas desaparecidas, que han ocurrido en el mes de septiembre, tan sólo en Irapuato.

“Hoy exigimos al gobierno municipal un alto a la violencia, este mes ha sido sumamente violento, desapariciones, asesinatos, ataques armados. Sentimos el abrazo del abandono, el puñal de la impunidad, como colectivo exigimos el regreso con vida de las personas desaparecidas y a la fiscalía que investigación de estos delitos, ¡ya basta!”, escribió el colectivo.

Además, previo al mensaje, emitieron una ficha de una persona privada de su libertad, “! URGENTE¡, Hoy por la mañana hombres armados se llevaron de su domicilio en la colonia Playa Azul al señor Teodoro Reséndiz Juárez; las primeras horas son fundamentales para encontrarlo, ayúdanos a difundir, compartir, su familia está desesperada y hoy nos piden ayuda como sociedad. LOS DESAPARECIDOS NOS FALTAN A TODAS Y TODOS”.

Hay que señalar que en los últimos 5 días, han sido asesinadas varias personas, entre ellas un hombre y una mujer, en el interior de un restaurante; fueron abandonados los cuerpos de personas en diversos puntos y han desaparecido 17 personas desde el 19 de septiembre, hechos que solamente han ocurrido en Irapuato.