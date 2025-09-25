Mujeres y Líderes Empresariales Guanajuatenses inauguran tercer congreso

León, Guanajuato.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la ceremonia inaugural del 3er Congreso Internacional de Mujeres y Líderes Empresariales, organizado por CONCANACO que se lleva a cabo en el Teatro del Bicentenario.

Luego de dar la bienvenida a las y los asistentes, Libia Dennise resaltó que este Congreso Internacional, además de representar una plataforma de intercambio y reflexión, es un acto de reconocimiento a la fuerza, la inteligencia y la visión de las mujeres, que diariamente fortalecen y transforman las estructuras empresariales, laborales y sociales de nuestro país.

La Gobernadora quien agradeció al Presidente de CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre, por haber elegido a la ciudad de León como su sede de este Congreso, reconoció la labor de las agremiadas y agremiados de CONCANACO SERVYTUR, que se ha consolidado como el organismo empresarial más grande de México.

“Tener aquí, a mujeres líderes de diferentes estados, nos emociona mucho, porque al estar juntas, es sembrar una semilla, que sembrarán en cada uno de sus entornos para seguir construyendo un México que sea inclusivo con el liderazgo de las mujeres”, dijo Libia Dennise.

Agregó que “unidas, saldremos adelante para construir un México, donde todas y todos seamos iguales; que aquí, todos podamos tener las mismas oportunidades. La lucha la damos desde muchas trincheras, y el sector empresarial, es uno de esos escenarios donde las mujeres siguen luchando por su liderazgo, y por ejercer en la toma de decisiones, la visión que tenemos las mujeres.

“En Guanajuato tienen a una Gobernadora aliada, que está trabajando fuerte por empoderar a las mujeres”, apuntó Libia Dennise.

En este evento se contó con la participación del Presidente de CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre de Stéffano, quien reconoció el liderazgo de la Gobernadora de Guanajuato.

Conferencia Magistral con el tema “Liderazgo”

En el marco de esta ceremonia, la Gobernadora de la Gente expuso la conferencia magistral “Liderazgo”, en donde reconoció el legado de mujeres que con su labor y ejemplo, abrieron brecha para que las mujeres actualmente tengan mayores oportunidades de superación.

“Y detrás de nosotras, vienen más mujeres para seguir marcando la diferencia. En el marco de este Congreso, las invito a que luchemos juntas, porque somos aliadas, cada una tiene una historia, que seguramente es una historia de lucha, que no está exenta de dificultades.

“Acompañémonos en este camino, por seguir conquistando la igualdad; y me siento muy orgullosa en este camino, que estoy recorriendo por Guanajuato, de contar con el respaldo de tantas mujeres. Y en Guanajuato cuenta con una aliada, para impulsar el liderazgo de las mujeres”, resaltó la Gobernadora.