Irapuato reporta avances en programas de emprendimiento y apoyo a MIPyMES

Irapuato, Guanajuato.- Durante el primer año de la Administración 2024–2027, encabezada por la presidenta municipal Lorena Alfaro García, se registraron avances en programas de emprendimiento con el objetivo de fortalecer la economía local.

La Casa del Emprendimiento se consolidó como un espacio de acompañamiento técnico, capacitación y creación de redes de apoyo. A través de las Caravanas de Emprendimiento participaron más de 250 personas, con un impacto económico superior a 465 mil pesos.

En materia de capacitación, se impartieron 93 cursos a 2 mil 500 personas. En cuanto al Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), se otorgaron 152 permisos de funcionamiento en un máximo de 48 horas, dentro de los primeros 100 días de gobierno.

También se creó un espacio enfocado en la economía del conocimiento, con programas en programación, habilidades digitales, inteligencia artificial y oficios digitales. Además, se formalizó un convenio con la Financiera de Apoyos Tú Puedes Guanajuato para facilitar créditos a MIPyMES, y se ofrecieron pláticas informativas a más de 60 interesados.

Las autoridades municipales señalaron que las acciones continuarán con el fin de ampliar las oportunidades de desarrollo en zonas urbanas y rurales.