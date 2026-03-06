Homicidios en Guanajuato presentan baja de 51 por ciento; Libia Dennise

Guanajuato.- Febrero 2026 es el mes con menor registro de homicidios dolosos desde 2018, según informó la gobernadora Libia Dennise. Este hecho representa un avance en seguridad y una baja del 51.4 por ciento de este delito respecto a septiembre de 2024, alcanzando un índice de 1.94 casos por cada 100 mil habitantes, con más vigilancia tanto de elementos como de equipo de monitoreo.

El gobierno del estado ha centrado la seguridad en el control de vías de comunicación estatales y federales y al fortalecimiento de la Policía Estatal de Caminos, que se traduce en:

Un incremento del 47 por ciento en el personal operativo con la incorporación de 396 nuevos agentes.

Un aumento del 124 por ciento en el parque de patrullas para la vigilancia de 4 mil 300 kilómetros de carreteras.

La instalación de mil 200 cámaras de videovigilancia adicionales y 20 arcos carreteros inteligentes, diseñados para monitorear entradas y salidas de Guanajuato en tiempo real.

El informe resalta la actividad del Escuadrón Antiextorsión. De acuerdo con las cifras oficiales, se atendieron mil 629 casos, evitando así que 71.3 millones de pesos fueran entregados a grupos delictivos.

Por su parte, las fronteras estatales se mantienen dentro del Operativo Blindaje Guanajuato, mediante Células Mixtas en las que participan en coordinación la policía estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.