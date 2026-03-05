Carambola en la carretera Guanajuato-Juventino: tres heridos

Guanajuato, Guanajuato.- El choque entre tres vehículos dejó saldo de tres personas lesionadas. El percance ocurrió en la carretera a Juventino Rosas.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios se trasladaron en la motobomba 8802 y la ambulancia R1, a cargo del capitán Cristian González y el teniente Jorge Carrillo, al lugar de los hechos.

Ahí encontraron los tres vehículos accidentados. Un total de ocho personas viajaban en ellos, pero sólo tres tenían heridas que ameritaban atención médica inmediata.

Los bomberos, en apoyo a la Policía Estatal de Caminos, realizaron abanderamiento de la zona y estabilizan a dos de los vehículos involucrados. Ninguno de ellos presentó derrame de líquidos, sin embargo, desconectaron baterías para descartar riesgos.

Las tres personas lesionadas fueron trasladadas a centros hospitalarios para su pronta atención.