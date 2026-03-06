Guanajuato invierte 516 mdp en mantenimiento de carreteras estatales

Libia Dennise informó que 2 mil kilómetros viales fueron mejorados, además de pavimentación en caminos rurales y puentes vehiculares en algunos municipios

Redacción Notus5 marzo, 2026

Guanajuato.- En el marco del segundo año de actividades del gobierno estatal de Libia Dennise, se destinaron 516.6 millones de pesos para el mantenimiento de más de 2 mil kilómetros de carretera estatal. Además de que se implementó pavimentación en caminos rurales y puentes vehiculares en algunos municipios. 

La mandataria destacó la modernización de la carretera San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo, que representa una de las inversiones más significativas, con un monto de $1,853 millones de pesos. 

Irapuato, Comonfort y Tierra Blanca fueron beneficiados con puentes vehiculares. Mientras que caminos rurales de Atarjea y Xichú recibieron mejoras y pavimentación. 

Los avances en materia de obra pública y proyectos estratégicos, según expresó la gobernadora, están enfocados principalmente en la conectividad regional y el mantenimiento de la red carretera. 

