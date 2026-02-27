Hombres encabezan lista de espera para recibir trasplante de órgano

Irapuato, Guanajuato.- En Guanajuato, los hombres encabezan la lista de espera para recibir un trasplante de órgano, al representar el 65 por ciento del total de pacientes registrados, reveló el director del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Guanajuato, Rodrigo López Falcony.

De acuerdo con el especialista, al corte más reciente hay 2 mil 27 personas en lista de espera en la entidad. De ellas, mil 980 requieren un trasplante de riñón y 47 esperan una córnea, siendo estos dos órganos los de mayor demanda en el estado.

“El 65 por ciento de la lista de espera son hombres y el 35 por ciento son mujeres”, detalló el médico, quien explicó que esta disparidad responde principalmente a factores de riesgo asociados a la población masculina, como las jornadas y tipos de trabajo, el consumo de alcohol y tabaco, entre otros factores.

“Los hombres tienden a desempeñar trabajos más arduos y presentan mayor consumo de sustancias nocivas como alcohol y tabaco, lo que incrementa la predisposición a enfermedades crónicas, particularmente insuficiencia renal.” Señaló López Falcony.

En cuanto a la edad de los pacientes, el director informó que los picos más altos se concentran entre los 20 y 50 años, rango en el que se ubica la gran mayoría de quienes esperan un órgano. Actualmente, solo seis menores de 18 años están en lista, y también es reducido el número de personas mayores de 50 años.

Respecto a los programas activos en Guanajuato, indicó que se realizan trasplantes de riñón, córnea, médula ósea e hígado. Sin embargo, en este momento no hay pacientes en espera de hígado; el año pasado se efectuó un trasplante de este tipo y actualmente no hay registros pendientes.

Guanajuato se mantiene como referente nacional en la materia. Según López Falcony, la entidad ocupa el segundo lugar a nivel país en número de trasplantes, solo por debajo de la Ciudad de México, y es el primer lugar entre los estados.

Además, el estado cuenta con 30 hospitales con licencia para donación y trasplante, lo que representa, dijo, una capacidad instalada amplia en relación con el tamaño de la entidad. Tan solo hasta el día previo a la entrevista se habían realizado 61 trasplantes en lo que va del año, lo que refleja una actividad constante, con al menos un procedimiento diario, ya sea de riñón o de córnea.

Las cifras evidencian no solo la alta demanda de órganos, sino también la necesidad de fortalecer la cultura de la donación, particularmente ante el predominio de hombres en lista de espera y el impacto que los hábitos de salud tienen en el desarrollo de enfermedades que pueden derivar en la necesidad de un trasplante.