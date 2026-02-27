Revisan productos del mar y albercas por Cuaresma en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato ha hecho 637 visitas de verificación de las condiciones sanitarias en establecimientos expendedores de alimentos producto de la pesca.

Así como centros recreativos con alberca, para constatar que cumplan con buenas prácticas de higiene y sanidad.

El secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá informó estas supervisiones se hacen a través de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios y la Dirección de Control Sanitario de Determinantes Ambientales en Salud, dentro de Operativo de Cuaresma 2026, correspondiente al periodo del 16 al 22 de febrero del presente año, con el objetivo de proteger la salud de la población.

En el rubro de productos de la pesca, Cortés Alcalá agregó que se llevaron a cabo 630 visitas de verificación de condiciones sanitarias en establecimientos, alcanzando un 92 por ciento de cumplimiento en la aplicación de buenas prácticas de higiene y sanidad.

Asimismo, se han tomado 61 muestras de productos de la pesca, alimentos preparados, agua y hielo para su análisis, además de impartirse seis pláticas de fomento sanitario con la participación de 174 asistentes.

En cuanto a los centros recreativos con alberca, se realizaron siete visitas de verificación sanitaria. También se tomaron tres muestras para análisis de amebas de vida libre y nueve muestras para la determinación de organismos coliformes fecales.

Las muestras recabadas se encuentran en proceso de análisis en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, de manera preliminar, en la determinación de organismos coliformes fecales, tres muestras resultaron dentro de norma, mientras que seis continúan en análisis.

Estas acciones forman parte de la vigilancia sanitaria permanente para garantizar espacios y productos seguros para la población guanajuatense, durante la temporada de Cuaresma, trabajos que comenzaron el pasado 16 de febrero y culmina el 12 de abril del año en curso.

Entre las tareas que se realizan están el fomento sanitario a manejadores de productos pesqueros, así como orientación al consumidor respecto a las características sensoriales más deseables para una adecuada elección y preparación de pescados y mariscos, asimismo se capacita a propietarios de albercas, balnearios, centros recreativos y hoteles, con la finalidad de contribuir a prevenir riesgos a la salud de los usuarios.

Además, se hace un trabajo de vigilancia Sanitaria esto con el fin de conocer las condiciones en las que se procesan los pescados y mariscos, así como la calidad con la que operan los centros recreativos con alberca y disminuir riesgos en caso de detectarlos.

También se hacen visitas de verificación, priorizando centros de distribución y/o almacenes de pescados y mariscos, y se hace la toma de muestras, para su análisis microbiológico y fisicoquímico en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Es importante señalar que para este año 2026, previo al inicio de la temporada de Cuaresma, se realizaron Pláticas de Fomento Sanitario a través de las cuales se capacitó a 970 comerciantes y manipuladores de alimentos de esta temporada.

Además, se sostuvo una reunión con personal de las 8 jurisdicciones sanitarias para establecer y coordinar las estrategias de atención de las actividades durante este operativo.