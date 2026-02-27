Caen extorsionadores en diferentes municipios de Guanajuato

Guanajuato.- La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECSE) de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró dos sentencias condenatorias y dos vinculaciones a proceso por el delito de extorsión agravada en los municipios de Salamanca, San Francisco del Rincón, Celaya y San Felipe.

Las investigaciones, realizadas por agentes de investigación criminal, peritos y analistas, y encabezadas por el Ministerio Público, permitieron frenar las actividades de personas señaladas por exigir dinero mediante amenazas contra ciudadanos y comerciantes.

En Salamanca, Guadalupe “N” recibió sentencia de prisión tras comprobarse que utilizaba el nombre de un grupo delictivo para exigir dinero a sus víctimas bajo amenazas contra sus negocios y familias.

En San Francisco del Rincón, María Fernanda “N” también fue sentenciada a prisión por su participación en la extorsión a una notaría, donde incluso se realizaron disparos de arma de fuego dentro del establecimiento para intimidar y forzar la entrega de dinero.

En Celaya, Alejandro “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en una red de extorsión que afectaba a comerciantes de los mercados Morelos, Cañitas y 5 de Febrero, a nombre de un grupo delictivo.

Finalmente, en San Felipe, Rogelio “N” fue vinculado a proceso tras ser acusado de hacerse pasar por integrante de la delincuencia organizada para exigir dinero a una víctima a cambio de no privarla de la libertad. El juez determinó el inicio del proceso legal tras los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.