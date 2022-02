¡Histórico! Donovan Carrillo la hizo en grande y avanza a Final

¡Historia pura para México! Vaya manera de presentarse de Donovan Carrillo, el abanderado nacional en Beijing 2022 que este lunes tuvo su mejor puntaje de toda la temporada en el momento más importante y logró su boleto a la Final del Patinaje Artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno.

En una disciplina en la que México no tenía representantes desde hace 30 años con Ricardo Olavarrieta en los Juegos de Albertville 1992, el joven tapatío sacó a relucir el enorme carisma que le distingue, su fuerza interpretativa y su calidad con los patines, sin caídas y solamente un ligero titubeo en una combinación de dos saltos triples, que terminó sin el movimiento estético completo de salida, pero nada para ser penalizado.

Al ritmo de “Black Magic Woman” de Carlos Santana, el mexicano se apoderó de la pista en Beijing portando un traje negro con pedrería dorada.

Saliendo de la pista y con la cámara sobre de él, Carrillo Suazo dedicó su presentación a todo México y mandó el mensaje: “Los sueños se hacen realidad”, tras su debut Olímpico.

Su destacada presentación le entregó una calificación de 79.69 puntos, la más alta para él, lo que fue recibido con brincos y júbilo por parte de Donovan, quien estaba junto a su entrenador, Gregorio Núñez, el primer mexicano en llevar a un patinador al máximo escenario deportivo.

¿Cuándo es la Final de Donovan Carrillo?

La próxima prueba para el patinador mexicano Donovan Carrillo será el miércoles 9 de febrero a partir de las 19:00 horas del centro de México, cuando comience la Final de Rutina Larga dentro del Patinaje Artístico de Beijing 2022.

Donovan Carrillo 🇲🇽 just became the first Mexican man to advance to the figure skating long program. He’s already made history at #Beijing2022, as the first Mexican man to skate at the Olympics in 30 years. https://t.co/uF4zb3Bg2P

