Héroes que dan vida: 139 donadores rompen récord en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Guanajuato consolida su liderazgo nacional en donación y trasplante de órganos. Al cierre de 2025, el estado de Guanajuato registró resultados históricos en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos, reafirmando su compromiso con la salud y la vida de miles de personas.

Durante el presente año se alcanzó un récord de 139 donadores de órganos, superando la cifra de 127 donadores registrada en 2024. Gracias a esta actividad se lograron 420 órganos y tejidos procurados, reflejo del fortalecimiento del programa estatal y de la solidaridad de las familias guanajuatenses.

Del total de procuraciones realizadas en 2025, se obtuvieron 239 córneas, 115 riñones, 30 tejidos musculoesqueléticos, 25 hígados, 5 corazones y 2 pieles.

Estos esfuerzos permitieron la realización de 316 trasplantes, entre los que destacan 189 trasplantes renales (90 de donador vivo y 100 de donador fallecido), 124 trasplantes de córnea y un trasplante de hígado.

De acuerdo con el informe del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Guanajuato se mantiene de manera constante entre las cinco entidades federativas con mayor actividad de donación por muerte encefálica, posicionándose como uno de los estados líderes a nivel nacional al cierre del año.

Como parte de las acciones de apoyo integral a las personas trasplantadas, el estado continúa operando el programa “Cuidando mi Trasplante”, mediante el cual se otorga de manera gratuita el medicamento inmunosupresor durante el primer año posterior al trasplante.