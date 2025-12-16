Camioneta arrolla a personas que subían a un autobús: muere una mujer

Al parecer, el conductor no esperó a que el semáforo de la intersección del boulevard Euquerio Guerrero y el acceso al multideportivo se pusiera en verde

Redacción Notus16 diciembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Aparentemente, por no esperar a que el semáforo se pusiera en verde, el conductor de una camioneta quiso rebasar por la derecha y atropelló a dos personas que abordaban a un autobús. Una de ellas fue arrastrada varios metros y falleció.

El hecho ocurrió esta mañana en la intersección del boulevard Euquerio Guerrero y el acceso al multideportivo, en el paradero de autobuses del llamado “puente Marlboro”.

De acuerdo con versiones de testigos, el autobús levantó pasaje en uno d ellos carriles de circulación debido a que otros vehículos ocupaban el paradero, hecho muy común en esa zona, donde particulares suben o bajan pasajeros.

El conductor de una camioneta se desesperó y al ver que el carril del paradero ya estaba libre, circuló por él, sin percatarse de que aún varias personas subían al autobús. Arrolló a dos, pero a una de ellas, una mujer, la alcanzó directamente. Al intentar huir, el conductor la arrastró hasta quedar donde inicia el acceso José Chávez Morado, a unos 100 metros del paradero. La otra persona, una mujer de la tercera edad, resultó con lesiones de consideración.

La mujer falleció. El vehículo se detuvo y varios particulares sacaron de él al conductor y lo entregaron a las autoridades.

El hecho provocó el cierre total del acceso y salida hacia la zona de la Deportiva, por lo que todo el tráfico fue desviado por Marfil, generando carga vehicular.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Redacción Notus16 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información