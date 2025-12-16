Camioneta arrolla a personas que subían a un autobús: muere una mujer

Guanajuato, Guanajuato.- Aparentemente, por no esperar a que el semáforo se pusiera en verde, el conductor de una camioneta quiso rebasar por la derecha y atropelló a dos personas que abordaban a un autobús. Una de ellas fue arrastrada varios metros y falleció.

El hecho ocurrió esta mañana en la intersección del boulevard Euquerio Guerrero y el acceso al multideportivo, en el paradero de autobuses del llamado “puente Marlboro”.

De acuerdo con versiones de testigos, el autobús levantó pasaje en uno d ellos carriles de circulación debido a que otros vehículos ocupaban el paradero, hecho muy común en esa zona, donde particulares suben o bajan pasajeros.

El conductor de una camioneta se desesperó y al ver que el carril del paradero ya estaba libre, circuló por él, sin percatarse de que aún varias personas subían al autobús. Arrolló a dos, pero a una de ellas, una mujer, la alcanzó directamente. Al intentar huir, el conductor la arrastró hasta quedar donde inicia el acceso José Chávez Morado, a unos 100 metros del paradero. La otra persona, una mujer de la tercera edad, resultó con lesiones de consideración.

La mujer falleció. El vehículo se detuvo y varios particulares sacaron de él al conductor y lo entregaron a las autoridades.

El hecho provocó el cierre total del acceso y salida hacia la zona de la Deportiva, por lo que todo el tráfico fue desviado por Marfil, generando carga vehicular.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.