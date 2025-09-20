HEB pretende “deslindarse” de la muerte de “El Papayita”

Coahuila.- La muerte de Carlos Gurrola, “El Papayita” por intoxicación derivada de una situación de acoso laboral en la sucursal de HEB Senderos causó un gran impacto en el país. Luego de al menos 24 horas, la empresa emitió un comunicado en el cual aclara que “El Papayita” pertenecía a Multiservicios Rocasa, compañía de limpieza, por lo cual dejará que las autoridades deslinden responsabilidades.

Tras 19 días en el hospital por ingerir un químico colocado en su bebida por trabajadores de HEB, Carlos finalmente perdió la vida. El desengrasante consumido provocó serios daños en su garganta y estómago de los que no se pudo recuperar.

De acuerdo con el propio testimonio de su madre, la víctima había estado expuesta a acoso durante años sin que se hiciera algo al respecto. Sus compañeros escondían su comida y ponchaban la llanta de su bicicleta, acciones que fueron captadas por las cámaras, al igual que la evidencia de su causa de muerte, pero que al parecer no han sido entregadas a las autoridades.

Pese a que la empresa argumenta estar colaborando con transparencia para el esclarecimiento del caso, familiares y gente que sea solidarizado con la situación exigen que tanto HEB como Multiservicios Rocasa se hagan responsables. Así como también se pide que quienes ejercían el acoso sean identificados detenidos.

Por el momento, la Fiscalía del Estado de Coahuila señaló que no existe evidencia de que “El Papayita” haya sido intoxicado de forma dolosa. Aun así, las investigaciones siguen abiertas y se espera que se dé seguimiento y se haga justicia.