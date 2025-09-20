Drama estudiantil en la UG: un alumno arrolla a otro

Guanajuato, Guanajuato.- La fiesta septembrina en la que suelen participar estudiantes terminó en tragedia doble: un estudiante de la Universidad de Guanajuato atropelló con su coche a otro. El automovilista fue al tratar de escapar y el atropellado se encuentra con heridas graves.

El hecho ocurrió la madrugada del 19 de septiembre en la calle Cantarranas. El automovislta, de 19 años, causó severas lesiones a otro de edad similar, de nombre Julián, alumno de Administración de Recursos Turísticos, que se encuentra permanece hospitalizado, con cirugías urgentes que han llevado a sus compañeros y familiares a abrir un GoFundMe para financiar la atención médica.

El conductor, estudiante de Relaciones Industriales, fue fuertemente golpeado por testigos al ver que intentaba huir. Ahora enfrentará cargos más graves además de las lesiones culposas.

La zona de Cantarranas, al igual que Sopeña y Plaza de la Paz, es prolija en lugares a donde acude la comunidad estudiantil a divertirse, la diferencia es que en la primera hay tránsito vehicular y es común que por las noches haya vehículos que circulen a mayor velocidad al no haber tránsito lento.

Hasta el momento la UG no ha manifestado postura oficial.

El hecho ocurrió la madrugada del 19 de septiembre en la calle Cantarranas. El automovilista, de 19 años, causó severas lesiones a otro de edad similar, de nombre Julián, alumno de Administración de Recursos Turísticos, que se encuentra permanece hospitalizado, con cirugías urgentes que han llevado a sus compañeros y familiares a abrir un GoFundMe para financiar la atención médica.

El conductor, estudiante de Relaciones Industriales, fue fuertemente golpeado por testigos al ver que intentaba huir. Ahora enfrentará cargos más graves además de las lesiones culposas.

La zona de Cantarranas, al igual que Sopeña y Plaza de la Paz, es prolija en lugares a donde acude la comunidad estudiantil a divertirse, la diferencia es que en la primera hay tránsito vehicular y es común que por las noches haya vehículos que circulen a mayor velocidad al no haber tránsito lento.

Hasta el momento la UG no ha manifestado postura oficial.