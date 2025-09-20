Vinculan a proceso a presunto homicida de abogado en León

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que fue vinculado a proceso penal JOSÉ LUIS “N”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado cometido en agravio de un Defensor Público, en hechos ocurridos el pasado 10 de septiembre en esta ciudad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas, cuando la víctima se encontraba al interior de una estación de servicio ubicada en la colonia Fracciones Mesa de Medina, realizando la carga de combustible en su vehículo particular. En ese momento, llegó al lugar el inculpado a bordo de una motocicleta y sin mediar palabra, disparó en múltiples ocasiones un arma de fuego contra la víctima, provocándole heridas mortales en el tórax y abdomen.

Posteriormente, el agresor abandonó la motocicleta en la colonia Rivera de Medina, donde abordó una camioneta con placas del estado de Guanajuato, en la cual emprendió la huida.

Gracias a las acciones coordinadas entre los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León y la labor de inteligencia de esta Fiscalía, fue posible ubicar y detener al imputado, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

La Dirección General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, adscrita a esta Fiscalía, integró la carpeta de investigación con pruebas sólidas, mismas que fueron presentadas ante el Juez, quien resolvió vincular a proceso a JOSÉ LUIS “N” por el delito de homicidio calificado, y determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.