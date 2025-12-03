Agricultores de Guanajuato anuncian movilizaciones

Irapuato, Guanajuato

El Movimiento Campesinos Guanajuatense ha convocado a una caravana en defensa del agua para el campo, en rechazo de la ley de aguas que se discute en el Congreso Nacional.

Los agricultores en voz de Cristóbal Pantoja campesino de Cuerámaro, señaló que la caravana iniciará en la comunidad de Santa Ana Pacueco en el municipio de Pénjamo, en los límites con la Piedad y transitará por la carretera federal 1110, pasando por Pénjamo, Abasolo, Irapuato.

Posteriormente seguirán la ruta hacia los municipios de Salamanca y Celaya para después proseguir el camino hacia la Ciudad de México.

Al parecer el objetivo de los agricultores es realizar un plantón en las inmediaciones del Congreso Nacional.

Los agricultores han manifestado que pretenden parar la ley nacional de aguas y piden a los diputados federales aplazar la discusión de esta iniciativa, y puntualizan la necesidad de tener una discusión más amplia sobre estás reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum.