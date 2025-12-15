Tráiler choca contra letrero vial y se vuelca en carretera Irapuato-Silao

Silao, Guanajuato.- Un tráiler detuvo el tránsito de la carretera Irapuato-Silao al chocar contra un anuncio vial y volcarse a la altura del puente de FIPASI , con sentido hacia Silao. De acuerdo con los reportes, el letrero cayo sobre una camioneta. Al parecer, no hubo lesionados, únicamente los daños en los vehículos y el estancamiento de la circulación.

Con el arribo de Bomberos, Protección Civil y las FSPE a la zona, se comenzó con las actividades de despeje del área, así como la revisión de los choferes, quienes aparentemente no presentaron lesiones graves. El tráiler se encontraba derramando líquido, por lo que el personal de seguridad se aseguró de evitar cualquier peligro. La camioneta quedó atrapada con el peso del letrero y ambos terminaron a las orillas de la carretera.

El inocente provocó el bloqueo de los carriles, generando tráfico.