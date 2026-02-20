Llevan pláticas de igualdad y salud mental a primaria de Frías

Manuel Doblado, Guanajuato.- A través del Instituto Municipal de Atención a la Mujer y de la Procuraduría Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Manuel Doblado, se tuvo acercamiento con alumnos y padres de familia de la escuela primaria “Juventino Rosas”, en la comunidad de Frías.

Este tipo de actividades derivan de la coordinación entre dependencias municipales para resaltar temas sobre el respeto, la igualdad y sobre todo la resiliencia que debe existir en todos los ámbitos.

El Presidente Municipal, Ing. Gustavo Adolfo Alfaro ha reiterado su interés para que la niñez en el municipio cuente con los espacios y las herramientas para su desarrollo académico, por lo que se llevan a cabo estas charlas para fomentar entornos de sana convivencia.

Para esta visita en la comunidad de Frías, el acercamiento con padres y estudiantes se programó de manera simultánea en espacios distintos del plantel. De manera que las y los alumnos recibieron la plática titulada “Salud mental, Semáforo del cuerpo y Acoso escolar”, a cargo de la Procuraduría y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Mientras tanto, las y los padres de familia participaron en la ponencia “Igualdad entre niñas y niños en la familia y el entorno escolar”, que impartió el Instituto de la Mujer.

“A mi sí me gustó. Y yo no sabía nada de empatía y eso, pero sí es importante para llevarnos bien, pero también para que me respeten y yo respetar”, dijo Adair, alumno del plantel, en su acercamiento con la titular de la Procuraduría Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, Lic. Denisse Zamora.

Tanto padres de familia como personal académico y los propios alumnos, tuvieron una notoria participación durante las charlas.

De acuerdo a la titular del Instituto de la Mujer, Libia Argelia Coronado, las madres de familia se mostraron interesadas en continuar con este tipo de actividades.

“Hubo gran interés por parte de las madres asistentes, y se tuvo el acercamiento para brindar atención por parte del Instituto. Esta es una de la encomiendas del Alcalde Alfaro, para informar y dar atención a las mujeres en el municipio”. Señaló Coronado.