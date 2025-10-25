Hallazgo histórico: piezas arqueológicas frente a Aurrerá en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- El Gobierno de Cuerámaro informó que durante las excavaciones para la mejora del sistema de drenaje en las calles F. Antillón e Ignacio Zaragoza en la zona centro de Cuerámaro, se encontraron piezas arqueológicas. El descubrimiento frente a Aurrerá fue notificado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para evitar saqueos y confirmar el hallazgo histórico.

El INAH solicitó al gobierno municipal detener temporalmente la obra para realizar la investigación que corresponde en la zona. Por su parte, los habitantes de las calles, que esperaban contar con la reparación del drenaje, tendrán que esperar hasta que se determine la reanudación de la obra.

Algunos cueramarenses aledaños a las calles donde ocurrió el hallazgo afirman que, al aparecer, en la zona de construcción de Aurrerá también pudo haber vestigios, mismos que probablemente fueron saqueados sin aviso a las autoridades.

Aún así, todavía queda pendiente la validación del INAH acerca de las piezas y su posterior estudio. La preocupación de los ciudadanos por conservar el patrimonio histórico crece, temiendo que hasta el mismo gobierno reemplace el descubrimiento por réplicas.