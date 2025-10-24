Fortalece la capital hermanamientos y aprueba acuerdos a de inclusión y desarrollo

Guanajuato, Guanajuato.- En sesión ordinaria virtual, el Ayuntamiento capitalino aprobó por unanimidad de votos la ratificación de hermanamientos con cuatro ciudades y la celebración de nuevos hermanamientos con tres más, con el propósito de fortalecer los lazos culturales, turísticos y económicos de la capital del estado.

Se presentaron los dictámenes de la Comisión de Cultura y Relaciones Internacionales, Educación, Recreación y Deporte, a través de los cuales se ratificaron los hermanamientos con las ciudades de Toledo, España (desde 1978); Claremont, California, Estados Unidos (1961); Querétaro, Querétaro (1996); y Salinas, California, Estados Unidos (2008).

Las y los integrantes del Cabildo votaron a favor de que Guanajuato Capital celebre hermanamientos con las ciudades de Real de Catorce, San Luis Potosí, y con Guilin y el Condado de Fengdu, ambas pertenecientes a la República Popular China. Estos nuevos acuerdos permitirán estrechar vínculos de cooperación e intercambio en materia cultural, educativa, turística y económica, fortaleciendo el papel de Guanajuato Capital como una ciudad abierta al diálogo y a la colaboración internacional.

En la misma sesión de Pleno aprobaron diversos dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación, relacionados con la autorización de permisos para el uso y aprovechamiento de la vía pública por parte de prestadores de servicios con venta de alimentos y bebidas, de los cuales tres fueron aprobados y cuatro negados.

También fue aprobado un acuerdo para incorporar el Principio de Equidad Intergeneracional y la Perspectiva de Juventudes en la Planeación del Desarrollo Municipal. El acuerdo contempla además la inclusión de personas jóvenes en el Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM) y en todas las estructuras de los mecanismos institucionales de participación ciudadana del municipio de Guanajuato.

En otro punto, el Ayuntamiento aprobó un acuerdo de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, con el que se busca impulsar la inclusión productiva y laboral de personas con discapacidad.

Lista Ley de Ingresos 2025

En el apartado de asuntos generales, la Presidenta Municipal Samantha Smith informó que el anteproyecto de Ley de Ingresos y las Disposiciones Administrativas ya están listos, luego de las mesas de trabajo realizadas los días 21 y 22 del presente mes. Durante estas sesiones se realizaron diversas aportaciones, modificaciones y ajustes, atendiendo las observaciones y propuestas de todas y todos los integrantes de este Ayuntamiento. Este documento actualizado fue enviado para su revisión y observaciones, con la intención de que la próxima semana podamos programar la sesión presencial para su aprobación, tentativamente los días 30 o 31 de octubre.

Samantha Smith subrayó que tanto la Ley de Ingresos como las Disposiciones Administrativas son instrumentos trascendentales para el desarrollo de la ciudad, ya que de ellos dependerá la definición de los recursos económicos con los que contará la administración municipal para el ejercicio 2026.