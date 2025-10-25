Aparecen seudo patrullas de la GN para asaltar

Irapuato, Guanajuato.- El tramo de la autopista que va de La Guillete a la salida a León al parecer se ha convertido en una zona de asaltos por supuestas patrullas de la Guardia Nacional.

Por medio de diversos reportes, automovilistas han denunciado que han sido víctimas de robos en el tramo de Abasolo a Cuchicuato y de la llegada de León a Abasolo.

Según las denuncias que existen se supone que a la orilla de la autopista, en la bajada que lleva a Cuchicuato de manera repentina aparece, en la noche especialmente, un vehículo con torretas que asemejan una patrulla y que al acercarse un vehículo le hacen la parada para que se detenga.

Acto seguido despojan de sus pertenencias a los conductores, después huyen, avientan las llaves de las unidades de sus víctimas a la maleza y bajan por una de las salidas a Cuchicuato.