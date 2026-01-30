Guanajuato alberga tres especies de salamandras, todas en riesgo de extinción

Por Jazmín Padilla.

Tres especies de salamandras, el ajolote o salamandra gris de meseta (Ambystoma velasci), el tlaconete regordete (Aquiloeurycea cephalica) y el tlaconete pinto (Isthmura bellii), son los anfibios que se encuentran en territorio del estado de Guanajuato.

Los anfibios son un grupo de animales vertebrados que se distribuyen mundialmente. De acuerdo a la CONABIO (Comisión Nacional de la Biodiversidad), se estima que a nivel global existen alrededor de 7,492 especies que se distribuyen en tres órdenes anura (ranas y sapos) con 6,608 especies, caudata (salamandras) con 695 y Gymnophiona (cecilias) con 204. En México se han registrado al menos 360 especies, de las cuales es el 60% son endémicas, únicamente distribuidas en el territorio nacional. En el estado de Guanajuato se han registrado un total 27 anﬁbios (3 salamandras y 24 anuros), de las cuales 18 especies se han registrado en la Reserva de la Biosfera la Sierra Gorda de Guanajuato (3 salamandras y 15 anuros).

Las salamadras son un grupo peculiar de animales recientemente popularizado por el ajolote, imagen del actual billete de $50, el cual se ha convertido en un símbolo de la cultura mexicana mundialmente conocido. Sin embargo, la relevancia de las salamandras, perteneciente al grupo de los anfibios, radica en su papel ecológico y en su capacidad de regeneración.

Desafortunadamente las tres especies se encuentran en un estatus de especies amenazadas según la NOM-59, Norma Oficial Mexicana que tiene como objetivo la identificación de especies o poblaciones de flora y fauna silvestre en riesgo en la República Mexicana. Dichos ejemplares, también destacan por ser clasificadas como especies nativas de Guanajuato, lo que significa que podemos encontrarlas en su estado natural dentro de las fronteras del estado, ya que cumple con las condiciones adecuadas para su desarrollo y preservación de la especie.

Mas allá del relevante papel que desempeñan las salamandras en los ecosistemas, son importantes modelos de estudio para el entendimiento de diferentes procesos fisiológicos. Por ejemplo, para el estudio de la metamorfosis, que permite a los anfibios cambiar de renacuajos acuáticos a organismos juveniles terrestres bajo cambios funcionales en sus sistemas.

Definitivamente, la regeneración de miembros u órganos dañados de las salamandras es uno de los rasgos más asombrosos de estos animales y que ha captado la atención de diferentes grupos de investigación científicos. Resulta fascinante el nivel de perfección con el que ocurre la regeneración. Entre las múltiples vías que participan en el proceso de regeneración, destaca el ácido retinoico, una molécula relacionada con la vitamina A, componente activo que se emplea ampliamente en la industria cosmética. El ácido retinoico funciona como molécula señal de alta precisión que orienta a las células para reconstruir la estructura correcta del miembro perdido.

Las investigaciones biotecnológicas de las salamandras ofrecen nuevas perspectivas para mejorar el tratamiento en lesiones humanas; por ejemplo, casos de quemaduras y bioingeniería de tejidos.

Los incendios forestales, las sequías más prolongadas derivadas del cambio climático y la contaminación de los cuerpos de agua son algunas de las causas que han orillado a los anfibios a una redistribución geográfica. Mantener el equilibrio hídrico y ambiental es fundamental para preservar las tasas de población de las salamandras guanajuatenses, cuyo principal desafío es la conservación de sus ecosistemas.