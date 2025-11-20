Hades vs su villano favorito: solicita auditar a Fiscalía Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La morenista diputada Hades Berenice Aguilar Castillo volvió a la carga contra su villano favorito: el fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, y presentó un punto de acuerdo para adicionar al Programa General de Fiscalización una auditoría específica a la institución, para auditar de manera integral el programa presupuestario E030 Efectividad del sector de procuración de justicia, en lo relativo a los procesos relacionados con la seguridad informática del ejercicio fiscal 2025.

Comentó que ante el presunto ataque cibernético que enfrentó el sistema de la Fiscalía General que se adjudicó el grupo Tekir APT, colectivo especializado en intrusiones informáticas a entidades gubernamentales, y que sustrajo alrededor de 250 gigabytes de información sensible, el mismo que es uno de los más delicados que haya enfrentado una institución de seguridad pública en la entidad, era necesario conocer qué había pasado.

Otros entes públicos de la administración estatal, dijo, han enfrentado recientemente ataques o intentos de intrusión similares, lo que exhibe un problema estructural de insuficiente protección digital en diversas dependencias estatales.

Compartió que la Fiscalía cuenta con un programa denominado Fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal que cuenta con 151 millones de pesos. Ese proyecto buscaba, entre otras cosas, adquirir 3,257 licencias informáticas, y que, lamentablemente, con el 95% del presupuesto gastado al tercer trimestre del año, no se adquirió ni una sola licencia según el reporte con corte al 30 de septiembre.

Caso semejante, dijo, ocurre en el proyecto Fortalecimiento al Sistema Nacional de Información que destinó 7 millones de pesos a dotar de equipamiento e infraestructura tecnológica; sin embargo, la cuenta pública indica que de las 151 licencias que se tenía como meta adquirir al principio de año, al 30 de septiembre todavía no se había adquirido ninguna y de los 40 equipos informáticos que se tenía como meta que estuvieran operando, ninguno se hizo efectivo.

También se encuentra el proyecto Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia que cuenta con otros 9 millones de pesos, y entre sus objetivos se incluye la actualización de licencias informáticas para el adecuado desempeño de los equipos informáticos de las Fiscalías Especializadas y Agencias del Ministerio Público en el Estado de Guanajuato, en este caso se tenían una de las tres licencias operando, concluyó.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su dictaminación