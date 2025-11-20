Colorido desfile cívico-deportivo en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- Con un ambiente lleno de historia, tradición y participación ciudadana, el municipio de Cuerámaro, encabezado por el alcalde Humberto Hernández “Profe Beto” conmemoró este 20 de noviembre el 115 aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile cívico–deportivo que recorrió las principales calles de la ciudad y reunió a cientos de familias.

Desde temprana hora, estudiantes, docentes e instituciones educativas se concentraron para dar inicio al recorrido, acompañados por música, bailables, estampas revolucionarias y diversos números alusivos al movimiento que marcó el rumbo democrático del país. La participación entusiasta de los contingentes vistió de colores patrios cada tramo del desfile.

Durante el evento, se realizaron representaciones históricas que recordaron el legado de los hombres y mujeres que lucharon por un México más justo y libre. El desfile no solo evocó la valentía revolucionaria, sino que también fortaleció el sentido de identidad y unión entre los habitantes de Cuerámaro.

“Este tipo de actividades nos recuerdan la importancia de mantener viva nuestra historia y de transmitirla a las nuevas generaciones”, comentaron autoridades presentes al destacar la participación activa de la ciudadanía.

En el recorrido participaron preescolares, secundarias, telesecundarias, Cecyte Guanajuato Plantel Cuerámaro e ITESI Cuerámaro, así como grupos de baile, bandas de guerra y carros alegóricos.

Decenas de familias acompañaron desde las banquetas, aplaudiendo cada contingente y capturando fotografías del recuerdo, generando un ambiente festivo y seguro.

El desfile concluyó sin incidentes y dejó una estampa de orgullo para el municipio, que una vez más refrendó su compromiso con la memoria histórica y la convivencia comunitaria.

La celebración del aniversario de la Revolución Mexicana se consolida así como una de las actividades más representativas y participativas en Cuerámaro, uniendo a estudiantes, instituciones y familias en torno al valor de la historia y la identidad nacional.