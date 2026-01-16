Hackers filtran datos de morenistas para verificación celular

Comenzando por Noroña, AMLO y Sheinbaum, utilizan INE y CURP de todos los funcionarios del partido para registrar las líneas telefónicas de acuerdo a la nueva ley de verificación celular

Redacción Notus16 enero, 2026

México.- Los datos personales de todos los senadores y diputados afiliados a MORENA fueron filtrados por hackers en respuesta a la nueva ley que obliga a registrar las líneas telefónicas a través del INE y la CURP. Con ayuda de IA se puede pasar la verificación facial y agregar hasta 10 números a la identidad de los funcionarios, comenzando por Noroña, AMLO y Sheinbaum.

Los usuarios descubrieron una manera de burlar el sistema, comprobando que al robar datos personales pueden evitar proporcionar los suyos. Según el gobierno nacional, la información se resguarda bajo la Ley de Protección de Datos Personales, sin embargo, parece ser que cualquiera es susceptible de robo de identidad.

Al parecer, luego de exponer a los políticos, MORENA ha planteado un refuerzo a la protección de los usuarios. Auditorías, estándares técnicos más precisos campañas informativas son algunas de las resoluciones. Pese a ello, la política sigue representado un riesgo para la población, de acuerdo con organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos digitales.

