Revisan diputados zacatecanos el edificio del Congreso de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada Angélica Casillas Martínez, recibió a su homóloga Karla Esmeralda Rivera Rodríguez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Zacatecas, con el objetivo de dialogar y conocer el funcionamiento administrativo del Poder Legislativo guanajuatense, así como sus sistemas de gestión documental y la infraestructura del recinto legislativo.

La finalidad de obtener insumos que contribuyan al fortalecimiento del proyecto del nuevo edificio legislativo del estado de Zacatecas. En el acto no hubo mención a que el recinto guanajuatense reporta deficiencias en su construcción.

Durante el recorrido, las y los legisladores visitantes conocieron los diversos espacios del Congreso del Estado, destacándose que el inmueble fue concebido como un espacio moderno, funcional e incluyente, acorde a las necesidades actuales de la población. El edificio cuenta con amplias áreas, iluminación natural y condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

Se resaltó que su diseño arquitectónico ha facilitado el desarrollo del quehacer legislativo y ha permitido acercar la cultura parlamentaria a un mayor número de personas. De igual manera, se incorporaron criterios de sustentabilidad mediante la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales y paneles solares, lo que ha contribuido a la reducción del consumo de energía.

Entre las áreas estratégicas visitadas se encuentran el Archivo Histórico, que resguarda documentos fundamentales de la vida pública del estado; la Biblioteca, con un acervo superior a los 11 mil 039 libros; y el Museo de la Cultura Legislativa, espacios que fomentan la divulgación, la inclusión y el acercamiento de niñas, niños y jóvenes a la vida parlamentaria.

También recorrieron el Salón del Pleno, donde personal de Tecnologías de la Información presentó el sistema de votación electrónica, el cual opera mediante una plataforma de nueva generación desarrollada por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, lo que representó un ahorro significativo en comparación con sistemas comerciales disponibles en el mercado.

Durante la visita se destacó que en el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato no sólo se trabaja en la construcción de iniciativas que atienden las necesidades reales de la población, a partir de una escucha constante, sino también en abrir los espacios para que la ciudadanía conozca de primera mano la labor legislativa.

Durante el año pasado se llevaron a cabo alrededor de 300 eventos académicos, cívicos y culturales, además de las actividades legislativas cotidianas, lo que refleja el uso constante y funcional de las instalaciones como un espacio abierto a la ciudadanía.

La Presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, Angélica Casillas Martínez, recordó que el actual edificio fue diseñado por el arquitecto Teodoro Gónzalez de León e inaugurado por la LXIII Legislatura, entrando en funciones el 25 de septiembre de 2016.

Casillas Martínez mencionó que el Palacio Legislativo, es un referente que enriquece el patrimonio arquitectónico respetando el entorno ecológico.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Zacatecas, diputado Jesús Padilla Estrada, destacó el modelo de trabajo que se desarrolla en Guanajuato, al señalar que se prioriza la actividad parlamentaria por encima de las diferencias partidistas y posturas políticas, lo cual se refleja en el ambiente laboral y en el comportamiento organizacional.

Finalmente, subrayó que la visita permitió conocer elementos clave para fortalecer su propio proyecto legislativo.

“Ya tenemos un avance del 80% en nuestro proyecto legislativo y solo faltaba complementarlo con algunos aspectos que necesitábamos conocer del Congreso del Estado de Guanajuato, no solo en materia de infraestructura —que es única y un gran ejemplo a nivel nacional—, sino también en la práctica diaria, lo cual nos permitirá tener mejores proyecciones laborales, al no contar con otro punto de comparación”, expresó.

En la visita y recorrido no hubo mención a que la plancha asignada para los paneles de energía solar está en reparación y esperan presupuesto para la del estacionamiento, que reporta fallas estructurales y existe el riesgo de ser demolida.

En la visita estuvieron presentes, por parte del Congreso del Estado de Guanajuato, las diputadas Angélica Casillas Martínez, presidenta del Congreso, y Carolina León Medina, así como los diputados Luis Ricardo Ferro Baeza, Antonio Chaurand Sorzano y Ernesto Millán Soberanes.

Por parte del Congreso del Estado de Zacatecas, asistieron las diputadas Karla Esmeralda Rivera Rodríguez; Guadalupe Isadora Santivañez Ríos; Renata Libertad Ávila Valadez; María Teresa López García; y Ana María Romo Fonseca, así como los diputados Jesús Padilla Estrada; Marco Vinicio Flores Guerrero; Santos Antonio González Huerta; y Martín Álvarez Cassio.

Asimismo, participaron Luis Octavio Zavala Pérez, director de Administración y Finanzas; Amuraby Gutiérrez Torres, titular del Órgano Interno de Control; Marlen Silva Parga, titular del Archivo de Zacatecas; Isidro Fuentes Parga y Víctor Hugo Romero Mata, de la Secretaría de Obras Públicas de Zacatecas; así como Javier Torres Mereles, secretario general del Congreso del Estado de Guanajuato, y personal institucional.