Guillermo Silva recibirá el “Vasco de Quiroga”

Irapuato, Guanajuato.- El gobierno de Irapuato ha anunciado el ganador del reconocimiento “Vasco de Quiroga”, distinción que en esta edición recayó en el músico y director de orquesta Guillermo Silva, fundador del Conservatorio Mahler, reconociendo la destacada trayectoria e incansable labor a favor de la formación musical y la inclusión social a través del arte.

El galardón fue calificado como merecido por quienes han sido testigos directos del trabajo que Silva ha desarrollado durante más de una década, impulsando proyectos artísticos con un enfoque incluyente, formativo y comunitario, que han dejado una huella significativa en niños, jóvenes y adultos del municipio.

Guillermo Silva ha expresado su satisfacción al ver los frutos de un proyecto que ha crecido a lo largo de 12 años, tiempo en el que cientos de personas se han acercado al mundo de la música. Señaló que para él es un orgullo ver cristalizado un sueño que nació desde su infancia.

“Desde chiquillo quise tener una orquesta dedicada a los niños, ya que cuando tenía esa edad no existía nada similar en Irapuato”, compartió el director del Conservatorio Mahler.

Silva destacó que el proyecto no solo ha permitido desarrollar el talento musical de sus alumnos, sino que también ha servido como plataforma para que varios de ellos continúen su formación de manera profesional. Algunos de los niños que iniciaron sus primeros pasos musicales en el conservatorio, hoy estudian música a nivel profesional y se están formando como músicos.

Finalmente, subrayó que uno de los pilares del Conservatorio Mahler es la difusión de la música en comunidades marginadas del municipio, como Villas de San Cayetano, El Copalillo, San Cristóbal, La Trinidad, Tomelópez y Tomelopitos, donde el objetivo es acercar a niños y jóvenes a la cultura y alejarlos de entornos de riesgo.

“Que se adentren en el mundo musical y no anden en otras cosas”, afirmó, al reiterar que la música es una herramienta de transformación social.

El reconocimiento ¡Vasco de Quiroga! resalta así una labor que ha trascendido las aulas, consolidando a Guillermo Silva como un referente cultural y formativo en Irapuato.