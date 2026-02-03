Manuel Doblado impulsa donación de trenzas y tapitas contra cáncer infantil

DIF municipal suma apoyo ciudadano para elaborar pelucas oncológicas y recaudar recursos para niñas y niños que enfrentan la enfermedad

Redacción Notus3 febrero, 2026

Manuel Doblado, Guanajuato.- En un firme compromiso con la niñez y la lucha contra el cáncer infantil, Manuel Doblado se suma a la iniciativa de recolección de trenzas de cabello y tapitas de reciclaje en beneficio de las niñas y niños que enfrentan dicha enfermedad.

Es a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que se busca impulsar la donación por parte de las y los ciudadanos del municipio, una acción que puede traer esperanza a quienes lo necesitan.

En esta iniciativa, se ha trabajado de la mano con la Asociación de Lucha contra el Cáncer en Niños (ALUCCA) León, en la que en los últimos 3 meses se han podido llevar un total de 19 trenzas de cabello que pertenecen a niñas de Manuel Doblado y donde recientemente se tuvo una visita que consistió en acudir en compañía de otras tres niñas que también desearon donar su cabello y conocieron personalmente cómo se usará y ayudará su donación.

Además, en esta visita estuvieron presentes la directora de DIF Municipal, Gianna Iliana Hernández Lara; la directora de la Procuraduría Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, Denisse Zamora Monjaras; la fundadora de dicha asociación, Nashelly Salazar Gutiérrez e integrantes del cabildo infantil.

Es importante mencionar que la donación de trenzas de cabello natural, permite la elaboración de pelucas oncológicas, lo que contribuye al bienestar emocional y la autoestima de los pequeños pacientes; mientras que la recolección de tapitas ayuda a recaudar recursos destinados al apoyo integral de las y los niños y sus familias.

Por lo que la Lic. Marisol Ramírez Vargas, Presidenta del Patronato del Sistema DIF hace la atenta invitación a la ciudadanía a que se sumen a esta labor, un trabajo en conjunto para mejorar la calidad de vida de la niñez que más lo necesita.

Las personas que deseen unirse o conocer más de esta causa, pueden acudir a las instalaciones de DIF Municipal, ubicadas en calle Benito Juárez número 62 de la colonia Centro.

