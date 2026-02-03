“Gobierno de la Gente” refrenda protección a periodistas y defensores de derechos humanos

Guanajuato, Gto.- “Para el Gobierno de la Gente, la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es una convicción ética y una obligación que asumimos con total seriedad. Ustedes ejercen la vigilancia ciudadana que todo gobierno necesita y su labor debe ser garantizada con herramientas técnicas, sensibilidad y voluntad institucional”, dijo la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Durante la presentación del informe “Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en México, con el acompañamiento de la Unión Europea, la Gobernadora, Libia Dennise, mencionó que este informe analiza casos emblemáticos que señalan las prácticas que empujan hacia la justicia.

Desde el Auditorio “José María Morelos y Pavón”, en el Complejo de la Fiscalía General del Estado, la Gobernadora destacó que este ejercicio representa un mensaje claro de apertura institucional, al permitir el análisis técnico y humano de los procesos de investigación, así como la identificación de áreas de oportunidad para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de quienes defienden derechos e informan a la sociedad.

El informe presentado documenta retos y experiencias positivas en la investigación de delitos contra estos gremios, y reconoce la disposición de Guanajuato para dialogar con organismos multilaterales y fortalecer sus capacidades institucionales, a través de la coordinación entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Gobierno y el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La Gobernadora valoró que el documento convierta casos reales en lecciones para el futuro, como la adecuada preservación del lugar de los hechos, el acompañamiento jurídico a las víctimas y el análisis de contexto para la prevención de riesgos.

En su mensaje, informó que, durante el último año, el Estado extendió medidas de protección a 50 personas, de las cuales 34 son periodistas y 16 personas defensoras, además de activar 87 acciones proporcionales al nivel de riesgo, con el objetivo de salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de sus derechos.

“Detrás de estos números hay historias de vida que hoy cuentan con esas medidas de protección y que no podemos esconder. Lo que debemos hacer es actuar en consecuencia y

acompañando de manera empática con toda la estructura que tenemos en esta administración para garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas”, enfatizó la Mandataria Estatal.

Asimismo, destacó las acciones de capacitación impulsadas en coordinación con la ACNUDH, que han alcanzado a integrantes del Consejo Estatal de Protección, al Grupo Especial de la Secretaría de Seguridad y Paz, así como a personal de áreas de comunicación social de 10 dependencias estatales, para fortalecer la libertad de expresión y evitar la revictimización.

Finalmente, la Gobernadora hizo un llamado a periodistas, personas defensoras, instituciones y sociedad en general para hacer de este informe un estándar de actuación y un compromiso compartido, reiterando que en Guanajuato “la dignidad humana es el mayor de los derechos y nadie que defienda libertades o informe a la sociedad estará solo”.

En este informe participaron: Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General del Estado de Guanajuato; Ricardo Jorge de Sousa Cancela Neves, Oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; Angélica Casillas Martínez, Diputada y Presidenta del Congreso del Estado; Magistrada Alma Delia Camacho Patlán, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; Maia Campbell, en representación de Humberto Henderson, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

Jaime Fernández Rúa, en representación de Francisco André, Embajador de la Unión Europea en México; Karla Gabriela Alcaraz Olvera, Procuradora de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato; Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato.

Así como integrantes del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, y Periodistas, integrantes de Colectivos de búsqueda de personas, estudiantes y medios de comunicación.