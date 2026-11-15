Faltan dos días para el “bloqueo” de carreteras, en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Faltan dos días para que Productores de maíz de Guanajuato comiencen a “bloquear” carreteras. Los agricultores prevén protestar el martes 17 de noviembre para exigir un precio justo por su cosecha y el pago completo del apoyo de 800 pesos por tonelada del ciclo anterior.

Según su vocero, Mauricio Pérez Cabrera de la Confederación Agropecuaria de México ese apoyo todavía no llega a todos los beneficiarios y detalló que producir una hectárea de maíz de riego en el estado cuesta alrededor de 57 mil pesos, con un rendimiento promedio de 11 toneladas.

Hoy el grano se paga entre 5 mil 100 y 5 mil 200 pesos por tonelada, lo que deja un margen mínimo o pérdidas.

Benjamín Hernández Flores, encargado de despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Guanajuato, dijo que la meta es que el productor reciba “al menos seis mil pesos por tonelada comercializada”.

Sin embargo, la dependencia aún no ha definido cuánto aportaría la Federación para alcanzar esa cifra y mantiene abiertas las mesas de diálogo.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que la solución depende del presupuesto federal y agregó que el estado complementaría el apoyo y pidió a la Secretaría de Gobernación intervenir para agilizar las negociaciones.

El tema pega de lleno en el Suroeste. Pénjamo, Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro y Manuel Doblado dependen en buena medida de la agricultura de granos. En la cosecha actual, las lluvias fuera de temporada ya habían frenado los trabajos de recolección de maíz y sorgo