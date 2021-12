Guardia de seguridad sobrevive a rayo con paraguas en mano #Video

En Yakarta, Indonesia, un guardia de seguridad sobrevivió al impacto de un rayo mientras sostenía un paraguas con una mano.

Cámaras de seguridad de una empresa en Cilincing, al norte de Yakarta, captaron el momento en que un empleado es impactado por un rayo en el área de carga.

La víctima caminaba bajo la lluvia con un paraguas en una mano y un radio portátil en la otra.

Tras el impacto del rayo el guardia de seguridad se desplomó sobre el piso y fue rápidamente auxiliado por compañeros.

Security officer in Jakarta was struck by lightning while on duty, avoid using radio and cellular telephones when it is raining, the condition of the victim survived after 4 days of treatment.

