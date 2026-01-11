Guanajuato vivirá este domingo uno de los días más fríos de los últimos 30 años

Guanajuato.- Este domingo, el estado de Guanajuato enfrentará condiciones climáticas extremas, consideradas entre las más frías registradas en las últimas tres décadas, con un ambiente invernal que se mantendrá durante prácticamente toda la jornada.

De acuerdo con los pronósticos, se espera un descenso significativo de temperatura, acompañado de rachas de viento muy fuertes y probabilidad de lluvias, lo que incrementará la sensación térmica de frío en gran parte del territorio estatal.

Los municipios que resentirán con mayor intensidad estas condiciones son León, Guanajuato capital, Irapuato, Celaya, Silao, Salamanca, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Valle de Santiago y Villagrán, donde se prevé un marcado enfriamiento desde las primeras horas del día.

Temperaturas estimadas

• Mínima: 5 °C

• Máxima: 18 °C

Durante el día se mantendrá un viento intenso proveniente del noreste, con rachas de hasta 57 km/h, lo que podría levantar polvo, mover láminas, ramas y objetos ligeros. La presencia de posibles lluvias en alguno de los municipios podría generar pavimento resbaloso y reducción de la visibilidad, especialmente en carreteras y vialidades urbanas.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones ante las condiciones climáticas:

• Abrigarse adecuadamente, en especial niñas, niños y adultos mayores

• Evitar cambios bruscos de temperatura

• Asegurar láminas, tinacos, macetas y objetos sueltos

• Conducir con precaución por viento y lluvia

• Proteger a las mascotas del frío