Encuentran sin vida a tres personas con reporte de desaparición

Irapuato, Guanajuato.- Autoridades confirmaron la localización sin vida de tres personas que contaban con reportes de desaparición en el municipio de Irapuato, hechos que habían ocurrido entre los meses de noviembre y diciembre de 2025.

De acuerdo con la información disponible, una de las víctimas fue Dulce María, de 29 años de edad, quien desapareció el 29 de noviembre de 2025 luego de que fuera privada de la libertad en la colonia San Isidro. En ese mismo punto y fecha, también fue reportada la desaparición de Luis Arturo, quien habría sido llevado por la fuerza en circunstancias similares.

El tercer caso corresponde a José Armando, quien fue reportado como desaparecido el 28 de diciembre de 2025, tras ser privado de la libertad en la comunidad de Arandas, también perteneciente al municipio de Irapuato.

Tras varios días de búsqueda y labores de investigación, las autoridades lograron confirmar la localización de los cuerpos, dando por concluidos los protocolos de búsqueda activa y notificando formalmente a los familiares de las víctimas.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encuentra a cargo de las indagatorias correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos, determinar el móvil de los crímenes y dar con los presuntos responsables.