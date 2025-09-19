Atacan pollería en Irapuato: un muerto y dos heridos, una de ellas embarazada

Irapuato, Guanajuato.- Un ataque armado en una pollería en Irapuato dejó como resultado una persona sin vida y dos heridas, una de ellas era una mujer embarazada, según informaron las autoridades.

El ataque se realizó en una pollería denominada como “Pollería Fuentes”, ubicada en la avenida Insurgentes Sur casi esquina con el bulevar Los Reyes, en donde al parecer hombres armados a bordo de una motocicleta atacaron a los empleados de dicho local, al parece por un posible “cobro de piso”.

Personal de seguridad pública municipal, así como elementos de la Guardia Nacional arribaron a la zona del ataque, en donde encontraron a las víctimas, procediendo a acordonar la zona.

Posteriormente elementos de la Fiscalía General del Estado hicieron presencia en el negocio e iniciaron con las primeras investigaciones.