Sentencian a tres por extorsión agravada en San Miguel de Allende

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa a la sociedad que, como resultado de una investigación sólida y meticulosa, se logró obtener una sentencia condenatoria por el delito de extorsión agravada en contra de tres integrantes de una banda delictiva que operaba en la ciudad de San Miguel de Allende, afectando directamente a comerciantes de la zona.

Los sentenciados son LUIS GERARDO “N”, ALEJANDRO “N” y PERLA MARÍA DEL CARMEN “N”, quienes, de manera reiterada y organizada, implementaban un mismo modus operandi para exigir pagos ilícitos a diversos establecimientos comerciales, generando un ambiente de temor y afectando la economía local.

Asimismo, se informa que JOEL “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en los mismos hechos, continuando el procedimiento penal correspondiente conforme a derecho y en prisión preventiva durante todo el proceso complementario de la investigación.

La desarticulación de esta banda fue posible gracias al trabajo especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, cuyos agentes llevaron a cabo una exhaustiva labor de análisis e inteligencia que permitió identificar los patrones de operación del grupo delictivo, así como reunir los datos de prueba necesarios para su judicialización.