Celebraciones de amor y maratón “colapsan” fin de semana en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Vialidades colapsadas, especialmente los túneles y la calle Subterránea; estacionamientos saturados, con largas filas de espera; el transporte público detenido y calles peatonales intransitables fue el saldo de un festival y una justa atlética en el centro histórico capitalino.

El sábado por la mañana, en el marco del Día del Amor y la Amistad, la presidenta municipal Samantha Smith acompañó a 8 parejas que participaron en una boda religiosa comunitaria en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato.

Por la tarde, el DIF Municipal, en coordinación con el Registro Civil, realizó una jornada de Bodas Comunitarias en el Embarcadero de la Presa de la Olla, ahí 58 parejas formalizaron su unión por la vía civil.

En la edición pasada, el programa Mi Boda DIFerente benefició a 15 parejas de la capital, por lo que este año se registró un incremento significativo en la participación ciudadana.

La ceremonia civil fue encabezada por el Oficial del Registro Civil, Domingo Emmanuel Galván Alcalá, quien dio formalidad jurídica a las parejas contrayentes.

Las Bodas Comunitarias buscan no solo brindar certeza jurídica, sino también promover valores como el respeto, la responsabilidad y el compromiso familiar, en un entorno de celebración colectiva que incluyó brindis, partida de pastel y bocadillos.

Esta ceremonia saturó la zona de la presa de la Olla debido a que se agasajó a las parejas contrayentes.

En el centro de la ciudad, en tanto, fue realizado un festival con motivo también de la fecha, a cargo de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC). A la fiesta se agregó un concierto gratuito que tuvo como escenario el teatro Juárez, con la consecuente saturación de plazas y calles tanto para transeúntes como para automovilistas.

Desde las cinco de la tarde los estacionamientos del centro de la ciudad quedaron saturados, al igual que los espacios de estacionamiento de la calle subterránea y el túnel noreste.

Al día siguiente se llevó a cabo el Maratón Capital, realizado con el cierre de calles tanto subterráneas como de superficie. Rubén Chávez fue el ganador del maratón por tercer año consecutivo y Jessica Rodríguez fue la primera capitalina en cruzar la meta.

La fiesta, empero, se vio empañada por las quejas de residentes y visitantes por no haber un plan de movilidad. A diferencia de otros festivales en los que se habilita el terraplén de la vialidad Diego Rivera como estacionamiento y las personas pueden llegar al centro en autobús, esta vez no lo hubo y tampoco había manera ni siquiera entrar al centro.

A pesar de las críticas a festivales como el Cervantino y el del Día de Muertos, el gobierno municipal continúa sin tener una estrategia para la movilidad integral.