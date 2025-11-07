Arte y resistencia: honrarán búsqueda de desaparecidos en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Este sábado 8 de noviembre, la Plaza Allende se convertirá en un espacio de memoria, arte y resistencia. Las organizaciones JUPOL (Juventudes en lucha por nuestros espacios legítimos), Amnistía Internacional Guanajuato, Impacta Cine, Mantita Cine, Cine La Mina y la colectiva de búsqueda Si un día desaparezco, búscame, convocan a la jornada de acciones colectivas contra la desaparición forzada, un encuentro para honrar la búsqueda de desaparecidos en el estado de Guanajuato y el reafirmar que el cine también puede ser una forma de esperanza.

A partir de las 4 de la tarde, en la plaza -ubicada frente al Teatro Cervantes- se realizará la pega de consignas y fichas de búsqueda, el encendido simbólico de velas por las más de 5 mil personas desaparecidas en Guanajuato, y la lectura colectiva del libro “Mi grito y mi silencio”, un testimonio poético de las familias que transforman el dolor en acción amorosa. A las 7 de la noche, el cine tomará la palabra con una función al aire libre que reúne miradas de resistencia y ternura: ¡Sin mi hijo, sin mi hija, no hay 10 de mayo! (JUPOL), Un día con la Brigada de Búsqueda de ‘Hasta Encontrarte’ (Amnistía Internacional), Vanessa, rostros que dejan huella (IEEG), y el largometraje Toshkua (Ludovic Bonleux), una profunda historia documental que entrelaza dos desapariciones: la del hijo migrante de la hondureña Mary Martínez, desaparecido en México, y la de la selva y la lengua del pueblo pesh, en Honduras. En pesh, toshkua significa “desaparecer”

Lo anterior es organizado por Cine La Min, que en cada función reafirma su convicción de que exhibir también es hacer cine. Cada función itinerante se convierte en un acto de comunidad, de memoria y de encuentro con el otro. Desde hace años, Cine La Mina ha acompañado a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato, integrando el cine documental como una herramienta de visibilización, justicia y reconstrucción del tejido social.

“Proyectar películas es también proyectar esperanza” ha sido el espíritu del proyecto Exhibir También Es Hacer Cine, que en su cuarta edición recorre comunidades de Guanajuato y otros municipios como Irapuato y Salamanca, llevando cine bajo las estrellas.

El acto del sábado forma parte de Exhibir También Es Hacer Cine 4, proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) a través del Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE). La invitación es abierta a medios de comunicación, colectivos, estudiantes, familias y público en general a sumarse a esta velada que une arte y búsqueda, memoria y territorio, y cine con comunidad, en una jornada donde el séptimo arte es un gesto de luz.