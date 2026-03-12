Supervisan avance de nuevo hospital del IMSS en Guanajuato capital

La unidad contará con 120 camas y 28 especialidades; beneficiará a más de 406 mil derechohabientes de la región

Redacción Notus12 marzo, 2026

Guanajuato, Gto.- Como parte de los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno Federal hoy se consolida un nuevo hospital en la capital siendo una realidad gracias al respaldo de la Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, y del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo.

Funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato visitaron el nuevo hospital de 120 camas, para supervisar el avance de la obra, acompañados de personal de la empresa PRODEMEX encargada de la construcción.

Esta obra prioritaria a nivel nacional beneficiará a más de 406 mil derechohabientes principalmente de los municipios de Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Silao y San Diego de la Unión.

La delegación Guanajuato del Instituto informó que la nueva infraestructura, contará con 28 especialidades y estudios especializados y actualmente se encuentra operando en su primera fase de apertura de servicios a través de la consulta externa de siete especialidades las cuales vienen a fortalecer la red institucional del IMSS en el estado de Guanajuato para beneficio de la población derechohabiente.

Durante el recorrido, personal directivo del Instituto verificó que los trabajos continúen avanzando conforme a los más altos estándares de calidad, con el propósito de contar con instalaciones modernas, y funcionales, que permitan brindar servicios médicos y administrativos basados en el trato digno.

El Instituto en Guanajuato resaltó que se trabaja de forma continua en mejoras para la población derechohabiente.

Redacción Notus12 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información