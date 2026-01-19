Blue Monday: alerta por depresión y suicidio guanajuatense

Guanajuato.- Cada tercer lunes de enero es llamado Blue Monday o el día más triste del año, una fecha que desde 2005 se ha asociado con el final de las fiestas, las deudas acumuladas y la presión por cumplir objetivos de año nuevo. Pese a que no tiene respaldo científico, es un recordatorio de los miles de casos de depresión y el alto riesgo al suicidio en Guanajuato.

Según la Secretaría de Salud, el estado tuvo 5 mil 244 casos de depresión durante el 2025, además de que atendieron a 27 mil 578 pacientes dentro del rango de riesgo suicida y cuyos síntomas se relacionaron con el cambio de hábitos de sueño y relacionados con la alimentación, aislamiento, pérdida de interés en actividades cotidianas, consumo de sustancias nocivas como alcohol y drogas y exteriorización verbal de deseo de muerte.

En 2024, el INEGI documentó que el porcentaje de defunciones registradas por suicidio con respecto al total de muertes violentas en Guanajuato fue de 6.9 por ciento, lo que se traduce a casi 7 personas por cada 100 mil habitantes. 461 personas se quitaron la vida, de las cuales 376 eran hombres y 84 mujeres.

Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación fue la causa principal, con 423 personas; le siguió el uso de arma, con 10; envenenamiento, con 14; y otras causas, con 13.

Guanajuato enfrenta cifras elevadas en problemas de salud mental, el Blue Monday es una oportunidad para visibilizarlo.