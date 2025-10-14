Guanajuato refuerza acciones de búsqueda de personas desaparecidas

Guanajuato, Gto.- Guanajuato fortalece acciones en materia de búsqueda de personas, refrendando el Gobierno de la Gente su compromiso de buscar a todas las personas desaparecidas, de acompañar en su camino a las familias, de combatir la impunidad, y de convertir la justicia y la solidaridad en las herramientas que permitan reconstruir la tranquilidad, para avanzar hacia la paz en el estado.

Así lo señaló el Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, durante una reunión con buscadoras y colectivos, en donde estuvo acompañado por Zucé Anastacia Hernández Martínez, en representación del Fiscal General del Estado; de Itzel Balderas Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres y de Héctor Díaz Ezquerra, Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas.

“En estos meses, hemos caminado junto con ustedes, en contacto cotidiano y permanente, tanto en las búsquedas en campo como en el trabajo de investigación, y en el perfeccionamiento de los mecanismos, diagnósticos e instrumentos, siempre con un enfoque interinstitucional que supera barreras políticas, integrando los esfuerzos del Gobierno del Estado y la Fiscalía General, con los 46 municipios y con el Gobierno Federal”, dijo el Secretario de Gobierno.

En diálogo con las buscadoras, las autoridades dieron a conocer todas las acciones que se han realizado en materia de búsqueda, destacando importantes herramientas como el diagnóstico y el atlas de riesgo, así como el mecanismo extraordinario de protección, los progresos en materia de capacitación, el registro estatal de fosas comunes, los trabajos de búsqueda en vida y análisis de contexto, además del Programa Estatal de Prevención y Atención a la Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres.

Con respecto al diagnóstico de riesgos que enfrentan las mujeres buscadoras, Jiménez Lona dio a conocer que se realizó un análisis de necesidades de seguridad durante el desarrollo de las actividades de búsqueda que llevan a cabo en los municipios del estado, así como un atlas que visibiliza los factores de riesgo, identificando las causas y dificultades que hoy enfrentan las mujeres.

El Secretario de Gobierno señaló que se está avanzando en la dirección correcta, y agregó que: “los avances que nos compartieron la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado, son un testimonio de los frutos concretos de este compromiso”

Comentó que en esta materia no hay espacio para triunfalismos, porque cada caso es, y seguirá siendo, un dolor y una tragedia inaceptable, que requiere de la sociedad y el gobierno una reacción permanente, con todo el peso de la ley, con todos los recursos del estado y con toda la fortaleza de la ciudadanía.

Por su parte, Zucé Anastacia Hernández Martínez, agradeció todo el trabajo coordinado y la colaboración entre la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado, sumando esfuerzos ambas instituciones para el beneficio de las buscadoras, logrando al día de hoy concentrar y homologar la información.

Para concluir, Jorge Jiménez Lona convocó a las buscadoras a “seguir en la búsqueda, cuentan con la promesa y el compromiso de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con la convicción de que aquí no se trata de trámites, de números o de metas; se trata de personas y de familias; de mujeres y hombres guanajuatenses que merecen justicia, que merecen la verdad y que merecen el apoyo de todo el estado.