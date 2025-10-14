Agricultores exigen precios justos para el maíz

Irapuato, Guanajuato.- Agricultores de Guanajuato se manifestaron en las afueras del Sistema de Administración Tributaria SAT de Irapuato, Celaya, León y San Miguel de Allende, tras la convocatoria para realizar un paro nacional en pro de establecer precios justos para el maíz y el sorgo.

En la ciudad de Irapuato la manifestación comenzó alrededor de las 8 de la mañana cuando un grupo de aproximadamente 200 productores ya esperaban en las inmediaciones del SAT para comenzar con las demandas, aunque posteriormente el número de manifestantes creció y alcanzó las quinientas personas.

Los agricultores exigen al gobierno federal precios justos para los productos, en especial el maíz pues aseguraron que el precio que se esta pagando por tonelada es de 5 mil doscientos pesos lo que representa una perdida para ellos, ya que la inversión que los agricultores llevan a cabo ronda los 6 mil pesos por tonelada.

Así mismo, los productores agrícolas exigen a las autoridades federales apoyos y subsidios accesibles, garantía del acceso al agua, puesto que con las reformas implementadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en esta materia ven vulnerados este derecho.

Además, los manifestantes plantearon la posibilidad de la creación de una banca especializada en el agro, que otorgue créditos y financiamientos justos, seguridad para el campo.

Así mismo, los productores agrícolas exigieron a las autoridades la salida del maíz del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá TEMEC y que deje de cotizar el grano mexicano en la bolsa de Valores de CHICAGO.

Por otro lado, los agricultores también llevaron a cabo movilizaciones de cierres parciales de carreteras en diversos puntos del estado como la carretera federal 1110 a la altura del municipio de Pénjamo, en la carretera que comunica el municipio de Cuerámaro, pero en otros estados del país también se suscitaron cierres carreteros como lo fue en Querétaro, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México y Puebla.

Los productores demandaron un diálogo con la secretaría de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, ya que las pláticas que han sostenido con el secretario de Agricultura Julio Berdegué al parecer no hay tenido el impacto que esperan para resolver la problemática planteada.

Por último, los agricultores señalaron que, en caso de no establecer un diálogo directo con las autoridades federales para solucionar los conflictos del campo mexicano, continuarían con las movilizaciones.